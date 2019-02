Sesc promove ações de orientação sobre prevenção e diagnóstico de câncer no Pará

Sesc orienta sobre prevenção e diagnóstico precoce de câncer em três cidades do Pará. — Foto: Divulgação / Sesc

Serviços e palestras educativas são realizada na segunda, 4, e quinta, 7, em Belém, Ananindeua e Castanhal

O Serviço Social do Comércio (Sesc) no Pará promove a partir desta segunda-feira (04) ações de prevenção e orientação sobre o câncer em Belém, Ananindeua e Castanhal. A programação é gratuita e celebra o Dia Mundial do Câncer, criado para apoiar ações de combate a doença.

A estimativa do Instituto Nacional do Câncer (Inca) aponta cerca de 600 mil casos novos de câncer no Brasil entre 2016 e 2017, dos quais cerca de 180 mil foram de pele, 61 mil cânceres de próstata; e 58 mil casos de câncer de mama em mulheres.

Criado em 2005 pela União Internacional para o Controle do Câncer (UICC), o Dia Mundial do Câncer tenta evitar milhões de mortes com o aumento das campanhas de conscientização e educação sobre doença.

Em Ananindeua, região metropolitana de Belém, a unidade móvel Sesc Saúde Mulher faz várias ações relativas ao tema além de testes rápidos de HIV, Sífilis e Hepatite B e C; teste de glicemia capilar; aferição de pressão arterial e cuidados com a pele.

Já em Belém, o Sesc Doca promove exposição mediada sobre Câncer de Pele; cuidados com a pele; aferição de pressão arterial e teste de glicemia capilar.

Em Castanhal, nordeste do Estado, o Sesc realiza uma exposição mediada sobre “O que é câncer e suas causas” com ênfase no câncer de mama e de colo do útero.

Serviço

Sesc em Ananindeua – Sesc Saúde Mulher

Data: 04/02/2019

Horário: 08h às 11h

Local: Sesc em Ananindeua (Av. Governador Hélio Gueiros, 110)

Sesc Doca

Data: 07/02/2019

Horário: 08h às 10h

Local: Sesc Doca (Rua Senador Manoel Barata, 1873 – Reduto)

Sesc em Castanhal

Dia: 07/02/2019

Horário: 9h às 11h e 15h às 17h

Local: Sesc em Castanhal (Av. Barão do Rio Branco, 10 – Nova Olinda)

Fonte:Por G1 PA — Belém

