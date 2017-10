Sesc/Pará oferece 200 vagas com salários de até R$ 5 mil

Estão abertas as inscrições para o processo seletivo de 01/2017 do Sesc Pará para preenchimento de vagas existentes e cadastro de reserva no Quadro de Pessoal. As inscrições poderão ser feitas somente via internet no período de 16 de outubro a 9 de novembro de 2017 no site da Consultoria e Assessoria Educacional (Coned).

Além de salários, que chegam a R$ 5 mil, serão oferecidos os seguintes benefícios: vale transporte, plano de saúde, vale alimentação, seguro de vida e auxílio creche.

As provas serão realizadas no dia 3 de dezembro de 2017 nas cidades de Belém, Castanhal e Salinópolis. A taxa é de R$ 55 (cinquenta e cinco reais) para o cargo de nível fundamental, R$ 65 (sessenta e cinco reais) para o cargo de nível médio, e R$ 75 (setenta e cinco reais) para o cargo de nível superior.

O pagamento do boleto deverá ser feito em dinheiro, que será gerado no formulário de inscrição. As lotações contemplam as unidades nos seguintes municípios: Belém, Ananindeua, Castanhal, São Francisco do Pará, Benevides, Inhangapi, Salinópolis, Capanema e Paragominas.

O candidato fará uma prova objetiva com questões de múltipla escolha que variam de 0 (zero) a 100 (cem) pontos, no máximo de 3 horas de duração. São reservadas 5% do total de vagas para portadores de deficiência, tanto para as disponíveis, quanto para o cadastro de reserva.

(DOL)

