Sesi Pará está com vagas abertas para professor

Salários são de R$ 2.101, 68 para uma carga semanal de 20 horas (Sesi / Divulgação)

O Serviço Social da Indústria – Pará está com as inScrições abertas para o Processo Seletivo destinado a selecionar candidatos para preenchimento de cinco vagas para professor: uma para o cargo de Professor Pedagogo (Educação Infantil e Anos Iniciais do Ensino Fundamental), duas para Professor de Artes, duas para Professor de História e formação de cadastro reserva para lotação no SESI Marabá, no Município de Marabá. As inscrições seguem até o dia 20.

Para ocupar uma das vagas, o candidato precisa preencher alguns pré-requisitos, entre eles, ter experiência profissional comprovada de, no mínimo, seis meses de Docência e Diploma de Graduação expedido por Instituição de Ensino Superior devidamente credenciada pelo MEC. Os salários são de R$ 2.101, 68 para uma carga horário semanal de 20 horas.

Todas as informações sobre o Processo Seletivo podem ser acessadas por meio do edital.

