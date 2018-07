Sesma fará seleção para contratar 598 servidores

Prazo de inscrição será aberto no dia 9 de agosto e vai até 10 de setembro

(Foto: Divulgação)- A Prefeitura de Belém publicou, no Diário Oficial do Município, o edital do concurso público 002/2018- PMB/Sesma, para o provimento de vagas do quadro de pessoal efetivo da da Secretaria Municipal de Saúde (Sesma). São 598 vagas distribuídas entre os cargos de nível médio, técnico de nível médio, nível superior e Pessoa com Deficiência (PcD). O prazo de inscrição será aberto no dia 9 de agosto e vai até o dia 10 de setembro. As taxas são nos seguintes valores: R$ 50,00 (nível médio e técnico de nível médio) e R$ 80,00 (nível superior). O processo seletivo será executado pela empresa Assessoria em Organização de Concursos Públicos (AOCP). O edital pode também ser acessado no link www.belem.pa.gov.br/diarioom/index.jsf e nosite www.aocp.com.br.

Isenção

Haverá isenção total da taxa de inscrição para o candidato que estiver inscrito no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico) até a data da inscrição no concurso público, com prevê o Decreto Federal nº 6.135, ou for Pessoacom Deficiência (PcD),nos termos da Lei Estadual n° 6.988.

Para as pessoas com deficiência serão reservados os percentuais de vagas destinadas a cada cargo e das que vierem a ser criadas durante o prazo de validade do concurso, desde que as atribuições do cargo sejam compatíveis com a deficiência, conforme legislação vigente. O edital prevê, mediante a solicitação prévia e apresentação de documentos, a possibilidade haver condição especial para a realização das provas, além de permitir e oferecer condições adequadas de amamentação para candidatas lactantes. Será assegurado às pessoas transexuais e travestis, o direito à identificação por meio do seu nome social e direito à escolha de tratamento nominal, que constará por escrito nos editais do concurso, entre parênteses, antes do respectivo nome civil, conforme a Lei Municipal nº 9.199/16.

Cargos

Nível médio: Agente de vigilância

sanitária e ambiental

e de técnicos de enfermagem,

em higiene dental, em

laboratório e em radiografia.

Nível superior: Biomédico,

enfermeiro, engenheiro

sanitarista, farmacêutico,

farmacêutico bioquímico,

fisioterapeuta, fonoaudiólogo,

médico, nutricionista,

odontólogo, psicólogo e terapeuta

ocupacional.

Salário

A remuneração inicial, composta pelo vencimento base e pelo adicional de escolaridade, é de até R$ 1.298,62 para os cargos de nível médio e técnico de nível médio; e de R$ 1.623,28 para o nível superior, podendo essa remuneração ser acrescidade gratificações e adicionais previstos em lei, conforme o cargo e o desempenho de funções específicas.

Por: O Liberal 30 de Julho de 2018 às 07:23

