Sespa aguarda resultado de amostras de 9 macacos mortos na região

Ações preventivas Apesar de não haver registro de febre amarela em humano na região, a Semsa informou que não há motivo para pânico e que as vacinas estão disponíveis para a população nos postos de saúde do município. Quem tiver interesse em se imunizar contra a febre amarela e demais doenças tropicais podem se dirigir aos locais. A prioridade são pessoas que moram na zona rural e quem vai viajar para as regiões onde há surto da doença.

A 9ª regional da Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa) em Santarém, oeste do Pará, aguarda o resultado da análise das amostras coletadas em nove macacos achados mortos na região feito pelo Instituto Evandro Chagas. O objetivo é confirmar se a causa da morte deles tem alguma relação com a febre amarela.

