Sespa anuncia plano emergencial contra febre amarela em Curuá

Segundo a Sespa, Curuá está na área considerada endêmica, assim como os municípios de Óbidos, Oriximiná, Monte Alegre e Alenquer, onde as ações contra a febre amarela ganharam reforço no fim de semana.

A Secretaria de Saúde do Estado (Sespa) anunciou um plano emergencial de combate à febre amarela em comunidades da zona rural de Curuá, município do oeste do Pará, onde houve registro de morte de macacos por suspeita da doença. Curuá é um dos municípios que foi incluso nas ações da Sespa.

