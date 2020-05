Sespa confirma 103 óbitos e 506 casos de Covid-19 no PA; agora são 812 mortes e 8.069 casos

O número de recuperados chega a 4.378, foram descartados 3.002 casos e 755 exames ainda estão em análise.(Covid-19 — Foto: Getty Images/BBC)

A Secretaria de Saúde do Pará (Sespa) confirmou mais 103 mortes e 506 casos da Covid-19 no Pará, nesta segunda-feira (11). De acordo com o boletim mais recente, são 8.069 casos e 812 mortes em todo o estado. A maioria dos casos é registrado na região metropolitana de Belém.

O número de recuperados chega a 4.378; foram descartados 3.002 casos e 755 exames ainda estão em análise.

Os mortos com complicações da doença são:

Homem, 26 anos, Ananindeua

Homem, 40anos, Ananindeua

Homem, 47 anos, Ananindeua

Homem, 53 anos, Ananindeua

Mulher, 57 anos, Ananindeua

Homem, 58 anos,Ananindeua

Homem, 67 anos, Ananindeua

Mulher, 71anos, Ananindeua

Homem, 73 anos, Ananindeua

Homem, 73 anos,Ananindeua

Mulher, 73 anos, Ananindeua

Homem, 75 anos,Ananindeua

Homem, 77 anos, Ananindeua

Homem, 81 anos, Ananindeua

Homem, 85 anos, Ananindeua

Mulher, 0 anos, Belém

Homem, 33 anos, Belém

Mulher, 34 anos, Belém

Mulher, 35 anos, Belém

Homem, 36 anos, Belém

Homem, 36 anos, Belém

Homem, 37 anos, Belém

Mulher, 42 anos, Belém

Homem, 43 anos, Belém

Homem, 47 anos, Belém

Homem, 49 anos, Belém

Homem, 49 anos, Belém

Mulher, 49 anos, Belém

Homem, 50 anos, Belém

Homem, 51 anos, Belém

Homem, 53 anos, Belém

Homem, 53 anos, Belém

Mulher, 54 anos, Belém

Mulher, 55 anos, Belém

Homem, 59 anos, Belém

Mulher59 anos, Belém

Homem, 60 anos, Belém

Homem, 60anos, Belém

Homem, 62anos, Belém

Homem, 63anos, Belém

Homem, 64anos, Belém

Homem, 64 anos, Belém

Homem, 65 anos, Belém

Homem, 66 anos,Belém

Mulher, 66 anos,Belém

Mulher, 66 anos, Belém

Homem, 67 anos, Belém

Homem, 67anos, Belém

Mulher, 67 anos, Belém

Homem, 70 anos,Belém

Mulher, 70 anos, Belém

Mulher, 70 anos, Belém

Homem, 71 anos,Belém

Mulher, 72 anos, Belém

Mulher, 72 anos, Belém

Homem, 74 anos, Belém

Mulher, 74 anos, Belém

Homem, 75anos, Belém

Mulher, 7 anos, Belém

Homem, 76 anos, Belém

Homem, 77 anos, Belém

Homem, 77anos, Belém

Homem, 78 anos, Belém

Homem, 78 anos, Belém

Homem, 78 anos, Belém

Mulher, 78 anos, Belém

Homem, 79anos, Belém

Mulher, 79 anos, Belém

Mulher, 81 anos, Belém

Mulher, 83 anos, Belém

Mulher, 84 anos, Belém

Homem, 85 anos, Belém

Homem, 86anos, Belém

Homem, 86anos, Belém

Homem, 88anos, Belém

Homem, 96 anos, Belém

Homem1,901Belém

Mulher, 49 anos, Bragança

Homem, 75 anos, Conceição do Araguaia

Homem, 40 anos, Curuçá

ulher, 42 anos, Curuçá

Homem, 50 anos, Curuçá

Homem, 55 anos, Curuçá

Mulher, 58 anos, Curuçá

Homem, 72anos, Curuçá

Homem, 72 anos, Curuçá

Mulher, 54 anos, Marabá

Mulher, 56 anos, Marabá

Homem, 47 anos, Marituba

Mulher, 47 anos, Marituba

Homem, 66 anos, Marituba

Homem, 72 anos, Moju

Mulher, 45 anos, Nova Esperança do Piriá

Homem, 51anos, Parauapebas

Homem, 54 anos, Parauapebas

Mulher49 anos, Rondon do Pará

Mulher71 anos, Salinópolis

Homem, 79 anos, Salinópolis

Homem, 85 anos, Salinópolis

Homem, 70 anos, Santa Izabel do Pará

Homem, 57 anos, Santarém

Mulher, 45 anos, Tomé-Açu

Homem, 69 anos, Vigia

