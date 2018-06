Sespa confirma 10º morte por raiva humana no Pará

Agora já são 10 mortes por raiva humana no Pará. Na tarde desta quinta-feira (31) a Secretaria de Estado de Saúde (Sespa) confirmou que mais uma criança veio a óbito, vítima da doença. Era uma bebê de apenas 2 anos de idade, internada na Santa Casa, em Belém.

De acordo com a Sespa, a criança está entre os sete casos de raiva humana confirmados laboratorialmente pelo Instituto Evandro Chagas (IEC) e pelo Instituto Pasteur (sediado em São Paulo), entre os 14 notificados com a doença em Melgaço, município localizado no arquipélago do Marajó. Destas sete pessoas com diagnóstico confirmado, seis morreram e uma permanece internada. Agora são dez óbitos.

Os pacientes têm quadro semelhante, com sintomas como febre, dispneia, cefaleia, dor abdominal e sinais neurológicos – paralisia flácida ascendente, convulsão, disfagia (dificuldade de deglutir), desorientação, hidrofobia e hiperacusia (sensibilidade a sons).

Fonte: DOL

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

no (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro)

Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...