Sespa confirma 11 novos casos de covid-19 no Pará; agora são 165 no Estado

A Secretaria de Saúde Pública do Estado do Pará divulgou no final da tarde desta quarta-feira (8) o mais novo boletim do cenário epidemiológico da covid-19 no Estado. Mais onze casos foram confirmados, somando agora 165 em todo o Estado. Dos novos casos, são mulheres e sete homens. Todos moradores de Belém. A secretaria também informou que o Pará tem 1.135 casos descartados, 135 casos em análise.

Após a divulgação, a Secretaria Municipal de Saúde (Sesma) informou o quinto óbito por covid-19 em Belém. Trata-se de uma mulher de 79 anos com histórico de pneumonias por repetição, que deu entrada em um hospital particular após apresentar piora clínica. É a sétima morte causada pelo novo coronavírus no Pará.

A Sespa divulgou os novos números da pandemia no Pará às 18h20. Desde a última terça (7) os boletins da secretaria estadual de saúde passaram a ser concentrados no período da tarde e noite. Antes eles eram divulgados a cada turno. Os dados do novo boletim também podem ser conferidos no Portal da Transparência da Covid-19.

Mantido pelo governo do Estado, o Portal da Transparência da Covid-19 entrou no ar na noite desta terça (7), com objetivo de dar mais transparência às informações do governo estadual no combate à pandemia causada pelo coronavírus.

Medicamentos

Esta manhã, a Sespa confirmou que o Pará adquiriu hidroxicloroquina e azitromicina, medicamentos que têm demonstrado eficácia no Brasil e exterior no tratamento de pacientes com o novo coronavírus. Segundo o governo, os lotes dos remédios deverão atender pessoas internadas em estado grave nas unidades de terapia intensiva (UTIs) do Pará.

A secretaria estadual de saúde disse ainda que os medicamentos já estão sendo distribuídos em onze hospitais regionais, unidades municipais e também em hospitais particulares do Pará.

A Sespa ainda vai detalhar os novos números de casos descartados e casos supeitos ainda em análise. A redação integrada de O Liberal segue apurando mais informações. Acompanhe.

