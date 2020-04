Sespa confirma 52 óbitos por covid-19 no Pará; estado chega a 208 mortes

Um dos maiores boletins de óbitos divulgados até agora. Também foram notificados 290 novos diagnósticos positivos para a doença.(Foto:Fábio Costa / O Liberal)

Mais 52 pessoas morreram por covid-19, a grave doença respiratória causada pelo coronavírus sars-cov-2. Os novos registros foram divulgados pela Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa), nesta quinta-feira (30). Com os novos casos, agora o Pará tem um total de 208 óbitos.

Pelas redes sociais digitais, o governador Helder Barbalho lamentou o trágico início de tarde no Estado. “Mais 52 óbitos pela covid-19 no Pará. Meus sentimentos a estas famílias que passam por este momento tão doloroso. A perda de vidas para o novo coronavírus já soma 208 em nosso Estado”.

Mais 52 óbitos pela covid-19 no Pará. Meus sentimentos a estas famílias que passam por este momento tão doloroso. A perda de vidas para o novo coronavírus já soma 208 em nosso Estado. https://t.co/Zzm3yqeSes — Helder Barbalho (@helderbarbalho) April 30, 2020

Confira o mapa das mortes divulgadas pela Sespa

Confirmamos mais 52 óbitos de covid-19. Agora são 208 óbitos registrados no Pará. pic.twitter.com/aAfuJuN7IU — Sespa Pará (@SespaPara) April 30, 2020

Ainda no boletim desta tarde, a Sespa confirmou 290 novos diagnósticos positivos de covid-19, somando 2.876 casos. Com 138 pacientes recuperados, o total de pessoas já sem a doença do coronavírus sars-cov-2 chega a 1.415, uma média ainda próxima de 50%. Restam 321 casos em análise. Desde o início da crise no Pará, foram descartados 2.087 casos.

Por conta do colapso no Sistema Único de Saúde (SUS) — que há tempos não era tão referenciado e evidenciado —, os órgãos de saúde municipais, estaduais e o Ministério da Saúde voltam a pedir que a população seja consciente e, se puder, fique em casa o máximo possível.

É óbvio que nem todo mundo poderá ficar em casa, pois alguns serviços são essenciais e alguns compromissos ainda exigem presença. O importante é cada um cumprir sua parte em evitar que o vírus circule e se expor a riscos sem necessidade.

O QUE FAZER

Se for realmente necessário sair, é necessário usar luvas, máscara e manter distância mínima de 1,5 metro de cada pessoa. Todo mundo pode e deve exigir esse distanciamento, sem medo de parecer grosseiro. Álcool gel ou lavar as mãos tão logo seja possível. Ao retornar para casa, as roupas devem ser logo lavadas. Calçados devem ficar do lado de fora da casa. Compras devem ser higienizadas com água e sabão. A pessoa que esteve na rua precisa tomar logo banho.

Sem esses cuidados, o número de doentes e mortos pode aumentar significativamente. Esses cuidados são temporários, até que tratamentos comprovadamente eficazes sejam descobertos ou vacinas sejam desenvolvidas. No mínimo, até a circulação do vírus começar a diminuir.

Para manter a população informada a respeito do novo coronavírus, o Ministério da Saúde atualiza, diariamente, os dados na Plataforma IVIS, com números de casos descartados e suspeitos, além das definições desses casos e eventuais mudanças que ocorrerem em relação a situação epidemiológica. Os dados locais do Pará são atualizados, pela Sespa, em boletins especiais, que saem pelo Twitter. E há também o site oficial de monitoramento.

Durante 24 horas por dia, a Prefeitura de Belém mantém o telefone (91) 98417-3985 para informações gerais e casos de suspeitas de covid-19. Há outros canais, para situações menos urgentes, que funcionam de 8h às 22h: (91) 3184-6110, (91) 98568-3067 e (91) 98568-6203. Nas redes sociais da Prefeitura há também informações oficiais sobre a doença e formas de prevenção

Há também uma central de atendimento do Hospital Universitário João de Barros Barreto, para tirar dúvidas. Os números são (91) 98468-0304 e (91) 98936-1105. Funciona de segunda a sexta, das 8h às 17h.

Por:Victor Furtado, com informações da Sespa

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...