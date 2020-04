1º morte covid-19 no Pará- Sespa confirma com documentos morte de idosa pela covid-19 em Alter do Chão

(Foto:Gemelli Policlinico / Reuters)- Após contestação, Sespa divulga documentos sobre primeira morte causada pela covid-19 no Pará

Áudios atribuídos a familiares da vítima contestaram a informação divulgada pela secretaria

Após a divulgação pela Secretaria de Saúde Pública do Estado do Pará (Sespa) de que uma mulher de 87 anos foi a primeira vítima fatal da covid-19 no Pará, no início da tarde desta quarta-feira (1), começaram a circular em grupos de trocas de mensagem via aplicativo áudios atribuidos a familiares da vítima, moradora de Alter do Chão, em Santarém, contestando o resultado positivo para o novo coronavírus.

Os relatos ganharam as redes sociais e, no final da tarde, a Sespa divulgou, por meio de sua conta no twitter o resultado do exame, realizado em um laboratório particular de Belo Horizonte, que atesta a covid-19, além da declaração de óbito. “A Sespa tem preservado a identidade das pessoas, mas diante da postagem de um familiar que nega a morte da idosa, em Santarém, por coronavírus, nos sentimos na obrigação de divulgar o resultado do exame que atesta Covid-19 e a declaração de óbito. Em anexo, os comprovantes”, disse a secretaria na publicação.

O @GovernoPara tem preservado a identidade das pessoas, mas diante da postagem de um familiar que nega a morte da idosa, em Santarém, por coronavírus, nos sentimos na obrigação de divulgar o resultado do exame que atesta Covid-19 e a declaração de óbito. Em anexo, os comprovantes pic.twitter.com/3kUDWInbhC — Sespa Pará (@SespaPara) April 1, 2020

Em pronunciamento na tarde desta quarta-feira, o governador Helder Barbalho também comentou o caso. “É extremamente doloroso esse momento para nós e nos solidarizamos com essa família. É uma derrota para todos nós. Mas não esperem que nós omitamos informações à população e que não sejamos transparentes. Somos hoje o estado com o menor número de casos para cada 100 mil habitantes. E não vou omitir nenhuma informação, seja boa, seja ruim. É desta forma que continuatemos trabalhando juntos para superar essa situação”, ressaltou o governador.

Mais cedo, em entrevista coletiva à imprensa, o prefeito de Santarém, Nélio Aguiar, confirmou a morte da idosa pelo novo coronavírus. Ele informou que o Município só teve conhecimento do caso em 25 de março, ao receber o resultado do exame como poisitivo para a doença.

“Quando o exame chegou nós não tínhamos a notificação do caso porque este caso foi atendido por um médico que suspeitou e solicitou o exame para Belo Horizonte, em Minas Gerais. A prefeitura deveria ser notificada, como diz o protocolo, mas não fomos. A prefeitura só tomou conhecimento quando o resultado chegou no dia 25 de março.”

O prefeito informou que logo que a secretaria de saúde soube do resultado do exame, tratou de informar à própria família da idosa, e garantiu que foram tomadas todas as medidas de isolamento e de coleta de exame de material das pessoas próximas, procedimentos feitos pela Secretaria de Saúde do Município.

