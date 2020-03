Sespa confirma décimo sexto caso do novo coronavírus no Pará

Por:Redação Integrada 27.03.20 18h15 Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

É o terceiro caso divulgado nesta sexta-feira na capital paraense. Mais cedo, a Prefeitura Municipal de Belém havia divulgado dois novos casos, um homem de 42 anos, com histórico de viagem para o Rio de Janeiro; e uma mulher, de 43 anos, que teve contato com uma pessoa que viajou para o Rio Grande do Sul.

A Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa) confirmou no final da tarde desta sexta-feira (27) mais um caso de covid-19 no Pará.

You May Also Like