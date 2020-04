Sespa confirma mais dois casos e número sobre para 80

Os casos são de Belém: um homem, de 22 anos; e uma mulher, de 56.(Foto:Marco Santos / Agência Pará)

A Secretaria de Saúde do Estado do Pará (Sespa) confirmou, na noite deste sábado (04), às 19h08, mais dois casos confirmados de coronavírus no Estado. Os dois casos são de Belém, sendo um homem, de 22 anos, e uma mulher, de 56. Ao todo, o Pará registra 80 casos confirmados no total.

Na manhã deste sábado, às 11h10, a Sespa anunciou três novos casos. Os registros são de uma mulher de 46 anos, moradora de Ananindeua; uma mulher de 26 anos, que vive em Marituba; e um homem de 50 anos, morador de Belém. em 4.04.20 19h13

Confirmamos mais dois casos de Covid-19. ➡️ Homem, 22 anos, de Belém. ➡️ Mulher, 56 anos, de Belém. Agora são 80 casos confirmados no Pará. — Sespa Pará (@SespaPara) April 4, 2020

