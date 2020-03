Sespa confirma mais dois pacientes com Covid-19 no Pará; sobe pra 4 o número de casos

Os pacientes são um homem de 53 anos e uma mulher de 44 anos. O anúncio foi publicado nas redes sociais da Sespa no início da tarde deste domingo (22).

A Secretaria de Saúde do Pará (Sespa) confirmou mais dois casos de Covid-19 no estado. Os pacientes são um homem de 53 anos e uma mulher 44 anos. O anúncio foi publicado nas redes sociais da Sespa no início da tarde deste domingo (22). Com esses, sobe pra quatro o número de casos confirmados pela secretaria.

De acordo com a Sespa, os dois pacientes estão com quadro de saúde estável e em isolamento domiciliar. A Sespa informou que os dois são de Belém. De acordo com o Governo, os dois casos são importados, a paciente esteve no Rio de Janeiro e voltou a Belém de avião fazendo uma conexão em São Paulo; já o homem de 53 anos esteve em São Paulo. Ela chegou no Pará no dia 13 de março e ele no dia 16 de março. Até este domingo, além das confirmações, o Pará analisa 207 casos suspeitos e já descartou 101 casos.

Um decreto estadual estabeleceu medidas de prevenção contra o novo coronavírus. Shoppings, bares e restaurantes estão fechados. Aulas estão suspensas. Órgãos públicos funcionam em regime de escala remota ou com atendimento reduzido. Terminais rodoviários e hidroviários já não podem mais fazer viagens interestaduais, bem como voos internacionais estão proibidos de pousar em Belém.

De acordo com o governador Helder Barbalho, a capacidade de testagem do Pará deve dobrar com os novos investimentos. “Novos equipamentos vão chegar ao Laboratório Central do Estado, o Lacen, que devem dobrar nossa capacidade de testagem. Já avançamos muito nos resultados. São 101 casos descartados. Também estamos procedendo com a compra dos testes rápidos”, revelou.

