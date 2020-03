Sespa confirma mais quatro casos do novo coronavírus. Já são treze no Pará.

Casos foram registrados em Castanhal, Itaituba e Ananindeua – (Foto:Reprodução/Pixabay)

A Secretaria de Estado de Saúde Pública do Pará (Sespa) confirmou mais quatro casos de paraenses infectados pelo novo coronavírus. Nesta quinta-feira (26), a secretaria informou que três mulheres, de 24, 35 e 47 anos, respectivamente, além do esposo de uma das infectadas, foram identificadas com o novo coronavírus no Estado.

Os casos foram registrados em Castanhal (1), Itaituba (1) e Ananindeua (2).

Uma das mulheres, de 24 anos, moradora de Itaituba, veio da Europa. A segunda, 47 anos, de Castanhal, veio de Fortaleza. A terceira, de 35 anos, reside em Ananindeua, e seu esposo de 26, também infectado, estiveram em contato com o 1° caso confirmado no município.

A secretaria informou no boletim que até o momento 376 foram descartados e 60 estão em análise em território paraense. A atualização ocorreu às 11h.

Por:Redação Integrada

