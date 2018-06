Sespa confirma mais uma morte de paciente com suspeita de raiva humana

(Morcego transmite a doença -Foto:Divulgação) – De acordo com a secretaria, até o momento, sete casos da doença foram confirmados laboratorialmente.

Na tarde deste domingo (17), a Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa) confirmou mais uma morte por raiva humana no Pará. A vítima, um homem não identificado, de 39 anos, estava que estava internada no Hospital Regional de Breves, na Ilha do Marajó.

De acordo com a Sespa, até o momento, sete casos de raiva humana foram confirmados laboratorialmente pelo Instituto Evandro Chagas (IEC) e pelo Instituto Pasteur (sediado em São Paulo), entre os 14 notificados com a doença em Melgaço, município localizado no arquipélago do Marajó. No total, foram 12 óbitos.

Técnicos da Sespa permanecem até o mês de julho com o trabalho de investigação e prevenção à raiva humana no município. A equipe é composta por profissionais do Departamento Estadual de Endemias e de Vigilância em Saúde da Sespa, além de profissionais da Coordenação Estadual de Zoonoses do 8º Centro Regional de Saúde (CRS).

Mesmo com números que não param de subir, a Secretaria considera a situação no local sob controle.

Por: Portal ORM,in Jornal Folha do Progresso

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO no (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...