Sespa confirma primeiro caso de coronavírus no Pará

A Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa) confirmou por volta das 14h50 desta quarta-feira, 18, o primeiro caso de coronavírus no Pará.(Foto:Reprodução)

Segundo as informações preliminares, trata-se de um homem de 37 anos, que se encontra em isolamento domiciliar e tem quadro de saude estável.

Outras informações sobre o paciente e as medidas que o estado passa a adotar a partir de agora para controlar o avanço da pandemia serão divulgadas a partir das 16h, em uma entrevista coletiva com a presença do governador Helder Barbalho (MDB) e representantes do Ministério da Saúde, em Belém.

