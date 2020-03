Sespa confirma quinto caso de coronavírus no Pará

Paciente tem 29 anos e é de Marabá

A Sespa confirmou na manhã desta segunda-feira (23) mais um caso no Estado. Dessa vez, a paciente é uma mulher, de 29 anos, de Marabá. Ela esteve em São Paulo e retornou ao Pará no dia 16 de março. Seu estado de saúde é considerado estável e ela segue em isolamento domiciliar.



OUTROS CASOS

Outros quatro casos de Covid-19 já haviam sido confirmados no Estado na última semana. O primeiro, que testou positivo na quarta-feira (18), foi um homem, de 37 anos, que contraiu o vírus no Rio de Janeiro. Ele está estável, em isolamento domiciliar e seus familiares estão sendo monitorados. O segundo caso foi confirmado no dia 20, sexta-feira, em uma mulher de 36 anos que chegou a Belém no dia 14 de março. Ela esteve no Rio de Janeiro e em São Paulo e, ao chegar em Belém, apresentou tosse, febre e dores no corpo. Assim como o primeiro caso, ela está em isolamento domiciliar e sua saúde é considerada estável. Outros dois casos foram confirmados, simultaneamente, no último domingo (22). Em coletiva pelas redes sociais, o governador Hélder disse que trata-se de uma mulher de 44 anos e de um homem de 53 anos, ambos de Belém e com saúde estável. Assim como os outros, eles trouxeram o vírus do Rio de Janeiro e São Paulo e seguem em isolamento domiciliar.

Com o caso confirmado desta segunda-feira (23), subiu para cinco o número de pacientes confirmados com coronavírus no Estado, sendo quatro em Belém e um em Marabá.

Redação Integrada

23.03.20 9h59

