Sespa confirma segundo caso de covid-19 no Pará

O primeiro caso no Pará foi confirmado no último dia 18 de março. O paciente é homem de 37 anos, também de Belém.

A paciente, informou a Sespa, é uma mulher de 36 anos que chegou a Belém no dia 14 de março. Esteve no Rio de Janeiro São Paulo. Ao chegar à capital, apresentou tosse, febre e dores no corpo.

Mulher de 36 anos que esteve no Rio de Janeiro e em São Paulo teve teste positivo para coronavírusA Secretaria de Estado de Saúde Publica (Sespa) acaba de confirmar o segundo caso de Covid-19 do Pará.

