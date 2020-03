Sespa confirma um caso de Covid-19 em Itaituba no total são 9 no PA

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

A postagem foi no Twitter Uma Mulher, 24 anos, de Itaituba, veio da Europa. ➡ Mulher, 47 anos, de Castanhal, veio de Fortaleza. ➡ Mulher, 35 anos, de Ananindeua e seu esposo de 26, estiveram em contato com o 1° caso confirmado em Ananindeua

Na manhã desta quinta-feira (26), a Secretaria de Estado de Saúde Pública do Pará (Sespa) informa que mais quatro casos de Covid-19 foram confirmados no Pará.

