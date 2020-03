Sespa descarta suspeita de coronavírus em paciente de Belém

Viajante usando máscara protetora para evitar o novo coronavírus chega ao aeroporto de Guarulhos nesta quinta (27), em São Paulo. — Foto: Amanda Perobelli/Reuters

Paciente é um homem de 55 anos que esteve em contato com caso confirmado de São Paulo. Casos só são oficialmente reconhecidos como suspeitos após confirmação do Ministério da Saúde, o que não ocorreu.

Leia mais:25 perguntas e respostas para entender tudo que importa sobre o novo coronavírus

A Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa) informou, na tarde deste domingo (1º), que está descartada suspeita do novo coronavírus em paciente de Belém, que esteve em contato com caso confirmado de São Paulo.

Casos só são oficialmente reconhecidos como suspeitos após confirmação do Ministério da Saúde, o que não ocorreu. Divergências entre os números divulgados pelos estados e o balanço do Ministério da Saúde podem ser notadas devido ao aumento significativo do volume de notificações ao ministério.

De acordo com a Sespa, os resultados de exames realizados pelo Instituto Evandro Chagas (IEC) apontaram negativo para Covid-19, excluindo o paciente de possível caso suspeito de coronavírus.

O paciente é um homem de 55 anos, morador de Belém, vindo de área de transmissão. Ele havia apresentado sintomas clínicos de garganta irritada, indisposição, dor articular e tosse. O caso foi notificado pela Secretaria Municipal de Saúde de Belém (Sesma) na última sexta (28).

Um outro caso em avaliação no Pará foi descartado por não atender aos critérios de casos suspeitos.

Notificação

Segundo a Sesma, o paciente passou por investigação epidemiológica e coleta de amostra de secreção nasofaringe para pesquisa de vírus respiratório. O material coletado foi encaminhado para análise.

No dia da notificação, a Sesma informou que o paciente teve sintomas considerados leves e foi colocado em isolamento domiciliar, seguindo orientações de uso de máscara, etiqueta de tosse e higiene das mãos.

O paciente passou, então, a ser monitorado pela Vigilância Epidemiológica de Belém até o resultado dos exames ou finalize o período de quarentena de 14 dias.

Resultado das análises

Em nota, a Sespa informou que o Laboratório Central do Pará (Lacen-PA) recebeu amostras do paciente no dia 28 de fevereiro, que foram processadas, feitas a extração de ácidos e analisada em tempo real, apresentando resultado negativo para Influenza A e Influenza B.

Leia mais:25 perguntas e respostas para entender tudo que importa sobre o novo coronavírus

Em seguida, o Lacen realizou exames do painel viral também em tempo real, biologia molecular com resultado negativo para outros vírus, segundo a Sespa.

Já a segunda amostra foi enviada para o Laboratório de Vírus Respiratórios do Instituto Evandro Chagas (IEC) para análise específica para o novo coronavírus. Segundo de Sespa, foi utilizado protocolo, recomendado pela Organização Mundial da Saúde (OMS) e pelo Ministério da Saúde, com resultado negativo.

Coronavírus: o que se sabe sobre o novo vírus

Primeiro caso confirmado no país

O morador de São Paulo vindo da Itália foi o primeiro caso confirmado de contaminação pelo coronavírus do Brasil. O paciente de 61 anos estava assintomático e, depois de alguns dias, apresentou sintomas respiratórios. Ele procurou o Hospital Albert Einstein que constatou a doença.

A confirmação da infecção por coronavírus foi feita pelo Einstein, que registrou a suspeita e fez um teste, que deu positivo. O caso foi para o Instituto Adolfo Lutz para contraprova, exame que foi concluído em três horas, confirmando o resultado. No domingo (23), o homem havia participado de uma reunião familiar, o que levou o Ministério da Saúde a colocar 30 pessoas que tiveram contato com ele em observação.

A confirmação da infecção por coronavírus foi feita pelo Einstein, que registrou a suspeita e fez um teste, que deu positivo. O caso foi para o Instituto Adolfo Lutz para contraprova, exame que foi concluído em três horas, confirmando o resultado. No domingo (23), o homem havia participado de uma reunião familiar, o que levou o Ministério da Saúde a colocar 30 pessoas que tiveram contato com ele em observação.

Dicas de prevenção contra o coronavírus — Foto: Arte/G1

Por Taymã Carneiro, G1 PA — Belém

01/03/2020 16h54

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br e/ou e-mail: adeciopiran_12345@hotmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...