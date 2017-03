Sespa e governo japonês estudam parcerias na área da saúde

O secretário de Estado de Saúde Pública, Vitor Mateus, e a secretária adjunta, Heloísa Guimarães, apresentaram na manhã desta quarta-feira, 15, ao representante-sênior da Agência de Cooperação Internacional do Japão (Jica) em São Paulo, Hiroshi Sato, uma série de propostas para a assinatura do termo de cooperação na área da saúde do Pará. A previsão é que a cooperação dure, inicialmente, dois anos e venha colaborar com os projetos já existentes por meio da parceria entre o órgão do governo japonês e o governo do Pará, a exemplo dos financiamentos para o Ação Metrópole e a oferta de bolsas de estudo para formação, treinamento e qualificação técnica especializada aos servidores estaduais.

O encontro foi acompanhado ainda pelo vice-reitor da Universidade do Estado do Pará (Uepa), Carlos Capela, visto que boa parte das propostas inclui o item “formação profissional”, que estabelece a capacitação de médicos e enfermeiros nas especialidades de obstetrícia e ginecologia, oncologia e neurocirurgia na Universidade Médica de Tóquio para Mulheres, já prevista no intercâmbio Brasil-Japão na área da saúde. O argumento inclui ainda a participação de profissionais que atuam na Fundação Santa Casa de Misericórdia e Hospital Ophir Loyola (HOL).

As demais proposições destacadas pelo secretário Vitor Mateus enumeram aquisições de materiais para hospitais estaduais, como colchões e almofadas especiais para leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI); equipamentos de diagnóstico por imagem, dos quais ultrassônico por sonda, além de forno pequeno de incineração de lixo de baixa poluição para área hospitalar. Por se tratar de um encontro para discussão de propostas, os itens ainda serão colocados sob apreciação dos dois governos parceiros, conforme as regras de tramites de cooperação internacional, em momento oportuno.

A Jica é responsável pela implementação da Assistência Oficial para o Desenvolvimento (ODA), que presta assistência a mais de 150 países. Os japoneses são parceiros dos paraenses há mais de 20 anos, além de financiadores do Ação Metrópole. Entre as obras que fazem parte do projeto está o BRT Metropolitano, que visa melhorar o trânsito da capital e o serviço de transporte público na Região Metropolitana de Belém.

A Agência de Cooperação Internacional do Japão oferece no Pará bolsas de estudo para formação, treinamento e qualificação técnica especializada aos servidores do Estado. Os cursos são feitos no Japão, e as despesas custeadas integralmente pela agência. Pela Coordenadoria de Relações Internacionais do Pará (Cori), já foi efetivada a seleção de servidores das secretarias de Transporte (Setran), Desenvolvimento Agropecuário e da Pesca (Sedap), Turismo (Setur) e Desenvolvimento Econômico e Mineração (Sedeme), que foram enviados ao Japão, desde 2015, quando a parceria se iniciou.

Fonte: Agência do Pará.

