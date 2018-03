Sespa seleciona profissionais de diferentes áreas

A Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa) abriu chamada pública para currículos de profissionais Médicos, Biomédicos e Farmacêuticos – Bioquímicos interessados em desenvolver atividades no âmbito da secretaria. Ao todo, são ofertadas 8 vagas para profissionais de diferentes especializações.

Os interessados devem comparecer na Diretoria de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde, situada na Av. João Paulo II, Nº 602 – Térreo, Marco, Belém-PA, devidamente munidos de Curriculum Vitae, ou realizar envio do arquivo digital para o e-mail curriculum@sespa.pa.gov.br, no período de 20 a 22 de março.

Unidades de Atuação, Especialidades e quantitativo de vagas: CAPS Santarém: Médico especialista em Psiquiatria (01 vaga); Hospital Regional de Salinópolis: Médico Especialista em Ginecologia e Obstetrícia (01 vaga); Laboratório Central do Estado do Pará – LACEN*: Biomédico, com especialização em Citologia Clínica ou Citopatologia (01 vaga), Farmacêutico-Bioquímico, com especialização em Citologia Clínica ou Citopatologia (3 vagas); URE Marcelo Cândia: Médico especialista em Dermatologia na área de Hansenologia, para atuar na assistência e em treinamentos no interior do Estado (2 vagas).

A seleção será realizada mediante aplicação de Análise Curricular. Para as funções de Biomédico, com especialização em Citologia Clínica ou Citopatologia, Farmacêutico-Bioquímico, com especialização em Citologia Clínica ou Citopatologia, os candidatos serão ainda submetidos à entrevista presencial e prova prática.

(Agência Pará)

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO no (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...