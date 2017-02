Sespa vai abrir seleção para temporários

A Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa) vai realizar Processo Seletivo Simplificado (PSS) para selecionar candidatos para funções de nível superior.

As incrições ocorrerão das 8h do dia 22 até às 23h59 de 23 de fevereiro. Deverão ser efetuadas no formulário de inscrição disponibilizado no endereço eletrônico www.saude.pa.gov.br.

As contratações serão de caráter temporário, obedecendo termos da lei Complementar nº 07/25.09.1991, alterada pela Lei complementar nº 077/28.12.2011.

Mais detalhes sobre as vagas constarão no edital que estará disponível amanhã, dia 21/02, no site da Sespa.

