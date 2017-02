Sessão solene marca abertura do ano legislativo 2017

Presidente Nego do Bento declara início dos trabalhos e reafirma compromisso com a população.

(Mesa Sessão Solene) – O presidente da Câmara Municipal de Novo Progresso, vereador Francisco Lanzarim (PROS), declarou a abertura dos trabalhos no legislativo progressense, na noite desta quarta-feira (15). A sessão solene de abertura da 7ª Legislatura da CMNP, contou com a presença dos nove vereadores e teve a presença do prefeito de Novo Progresso Ubiraci Soares(PSC), Do Vice-Prefeito Gelson Dill (PMDB) além de assessores e funcionários da Casa de Leis, sociedade e profissionais da imprensa.

“Este é um ano de muito trabalho e de muitos desafios a serem vencidos. Queremos um mandato participativo, que possa oportunizar e promover a interação entre Câmara e comunidade, incentivando sempre a participação popular e da forma mais transparente possível”, afirmou Nego do Bento na abertura dos trabalhos legislativo.

O prefeito de Novo Progresso , Ubiraci Soares, enaltecendo o trabalho do presidente da Casa de Leis e pediu a parceria dos demais edis para o projeto de crescimento do município.

“A população está abraçando nosso projeto e tenho certeza que a prefeitura terá, na Câmara, com o presidente Nego do Bento e os vereadores eleitos, o suporte para que possamos melhorar os serviços prestados à nossa gente.

Após os vereadores fazerem uso da palavra e o pronunciamento do vice-prefeito Gelson Dill (PMDB), o presidente da Câmara Municipal de Novo Progresso encerrou a sessão convidando os demais para a primeira sessão ordinária desta legislatura que será realizada na próxima sexta-feira (21), as 19h00mn no plenário do legislativo progressense.

Lembrando que as sessões ordinárias acontecem sempre às terças-feiras as 19h e são abertas ao publico.

