Sete detentos são mortos em rebelião em presídio de Altamira

Sete detentos foram mortos nesta terça-feira (18), no Centro de Recuperação de Altamira, no sudoeste paraense. A rebelião iniciou na madrugada após uma tentativa de fuga frustrada.

Os envolvidos ainda chegaram a atear fogo no gerador de energia, deixando o local todo escuro; em colchões e outros objetos, mas as chamas foram controladas pelo Corpo de Bombeiros.

Dentre as principais reivindicações dos detentos estão celeridade nos julgamentos, melhores condições dentro da casa penal, além da substituição do diretor do presídio.

O presídio tem capacidade para 200 detentos, no entanto, atualmente abriga mais de 300.

