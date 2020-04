Sete homens são presos em Santarém por tráfico

Foram apreendidas drogas em embalagens de café e duas motos roubadas. Grupo fazia um delivery de drogas.

Blend inusitado do café surpreendeu os policiais, que também recolheram as motos suspeitas que ninguém conseguia provar ser dono (Foto:Divulgação)

Um delivery de drogas de foi desarticulado em Santarém. Sete homens foram presas, por policiais militares, por suspeita de tráfico, formação de bando e receptação. Os entorpecentes, possivelmente crack, estavam escondidos em embalagens de café.

Na tarde desta segunda-feira (20), policiais militares faziam rondas pelos bairros Uruará e São José Operário. Numa casa, na rua Imbaúba, viram dois homens suspeitos. Com a aproximação dos policiais, tentaram correr para dentro da casa.

Dentro do imóvel, estavam os outros cinco membros do bando. Todos foram rendidos e os policiais começaram a revistar o local. Foi quando encontraram duas motos — que não tiveram propriedade confirmada —, balança de precisão e 20 trouxinhas de drogas, escondidas no pó de café.

Todo o material foi apresentado na Delegacia de Santarém. Os suspeitos foram identificados como Adailton Marques Matos, Adiel Júnior Cruz Lameira, Carlos Breno Dourado, Elias Viegas Malequias, Fabio dos Santos Sousa, Jucenildo Miranda Jardim e Sandraike Fernandes.

Para os policiais, as motos seriam usadas para despachar as drogas num “sistema de delivery”. Um dos veículos estava com registro de roubo. A outra estava sem placa. Os suspeitos foram ouvidos e autuados.

Quaisquer informações relacionadas a crimes podem e devem ser repassadas ao Disque-Denúncia (181). Não é preciso se identificar. A ligação é segura, gratuita e pode ser feita de qualquer aparelho. Se houver necessidade de uma ação policial mais urgente, o melhor é ligar para o 190.

Pelo telefone (91) 98115-9181, os cidadãos podem paraenses podem dialogar com a Inteligência Artificial Rápido e Anônimo, que é personalizada pela atendente virtual Iara do WhatsApp. Com ela, é possível desenvolver uma conversa inteira. A Iara é capaz de obter todas as informações necessárias para que os órgão de segurança investiguem uma denúncia repassada, de forma segura e anônima. Ela recebe texto, fotos, áudio e vídeos. Também dá para falar com a Iara e fazer a denúncia pelo site da Segup.

Fonte:ORM Victor Furtado

21.04.20 11h19

