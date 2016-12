Sete pessoas são autuadas por crime ambiental no Pará.

Foto: Divulgação (Polícia Civil)= Acusados foram descobertos pela Polícia Civil durante a operação ‘Estaca Zero’ no nordeste do Estado

Sete pessoas foram autuadas pela Polícia Civil por crime ambiental durante a operação ‘Estaca Zero’, deflagrada entre os dias 29 de novembro e 1º de dezembro em Tomé-Açu e Acará, região nordeste do Estado. Foram apreendidos 1,7 mil estacas de acapu, 46 mourões, além de caminhões, tratores e motosserras usados no desmatamento e extração ilegal de madeira na região.

Os sete autuados vão responder por crimes previstos na Lei de Crimes Ambientes por corte de árvores em floresta de preservação permanente. Os acusados responderão também por receber ou adquirir, para fins comerciais ou industriais, madeira, lenha, carvão e outros produtos de origem vegetal sem licença do vendedor e por comercializar motosserra ou utilizá-la em florestas e nas demais formas de vegetação, sem licença ou registro da autoridade competente.

Ainda em novembro, a polícia apreendeu 153 toras de madeiras, além de cinco caminhões, dois tratores e uma motosserra em Dom Eliseu e Ulianópolis. A ação foi uma parceria entre a Divisão Especializada em Meio-Ambiente (DEMA), Secretaria de Meio-Ambiente e Sustentabilidade do Estado (SEMAS) e Batalhão de Polícia Ambiental da PM do Pará.

