Sete prefeituras terão sistema de apoio para emissão de Nota Fiscal Avulsa

(Foto:Reprodução)-Servidores municipais serão treinados para ensinar aos produtores sobre a emissão do documento eletrônico

Um sistema de apoio logístico irá auxiliar pessoas físicas e jurídicas a emitir Nota Fiscal Avulsa Eletrônica (NFA-e) em municípios da região noroeste do Estado, entre elas, Óbidos, Mojuí dos Campos e Jacareacanga. A implantação do sistema faz parte de um acordo de cooperação técnica e institucional, que foi assinado, na segunda-feira (30), entre a Secretaria da Fazenda do Pará (Sefa) e sete prefeituras, em Santarém, durante a realização do “Encontro com a Sefa”, evento voltado para os contribuintes estaduais que reuniu 238 pessoas.

De acordo com o secretário da Fazenda, René Sousa Junior, servidores das prefeituras serão treinados para ensinar aos produtores rurais a emitir o documento fiscal eletrônico. “Estamos fazendo um esforço para firmar esses acordos nos municípios onde a Sefa não tem unidade física. Dessa forma, vamos facilitar o atendimento de quem precisa emitir o documento fiscal”, disse o secretário.

O prefeito em exercício de Santarém, José Maria Tapajós, assinou o acordo e elogiou a realização do evento por aproximar o Fisco estadual com os cidadãos. Também participou da assinatura do documento o secretário regional de Governo do Pará, Henderson Pinto, que destacou o empenho do Estado em se aproximar e ouvir os anseios da população.

Além de Santarém, as cidades de Óbidos, Oriximiná, Placas, Jacareacanga, Mojuí dos Campos e Ruropólis terão a cooperação da Sefa. “Outras prefeituras também serão bem vindas para assinar a cooperação com a Sefa”, afirmou o René Sousa.

Para os municípios, a emissão da nota fiscal é importante porque, quanto maior for o movimento econômico, mais a prefeitura será favorecida na partição da cota-parte do imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual, intermunicipal e de comunicação, o ICMS.

NFA-e – A Secretaria da Fazenda oferece a emissão da NFA-e no Portal de Serviços pela internet, mas muitas vezes, o usuário tem dificuldade de acesso ou não consegue finalizar a emissão. A intenção da Sefa, ao firmar o acordo com as prefeituras, é que os servidores municipais ajudem na emissão do documento para o produtor rural.

A prefeitura terá que disponibilizar uma sala para atendimento das pessoas interessadas em emitir Nota Fiscal Avulsa Eletrônica. No local, deve ter pelo menos um computador conectado a internet, para emitir o documento fiscal; deverá ainda, receber e encaminhar os pedidos de cancelamento de NFA-e até a unidade da Sefa de sua circunscrição. A Sefa vai treinar o pessoal designado para execução das atividades e prestar assessoria técnica ao município nas questões tributária, cadastral e contábil, relacionadas a emissão de documentário fiscal.

As prefeituras interessadas em assinar o acordo de cooperação com a Sefa devem procurar a Diretoria de Arrecadação e Informações Fazendárias (Daif), pelo email sefadaif@sefa.pa.gov.br ou pelo telefone da Coordenação de Cadastro, (91) 3323.4268, das 8 às 14h, de segunda a sexta-feira.

Por:Redação Integrada de O Liberal

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br e/ou e-mail: adeciopiran_12345@hotmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...