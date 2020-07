Sete supostos membros do Comando Vermelho são presos em Itaituba

Foram apreendidos três revólveres, 12 munições intactas, cinco celulares, sete papelotes de maconha e R$ 180 em espécie. (Foto:Divulgação / Plantão 24 Horas News)

Os suspeitos estavam armados, em um velório, na tarde desta terça-feira. Uma mulher, não suspeita, foi detida por desacato

Policiais civis e militares fizeram uma operação conjunta, em Itaituba, para capturar suspeitos de integrarem a facção criminosa Comando Vermelho Rogério Lemgruber (CVRL). Na tarde desta terça-feira (30), durante um velório, no bairro Bom Remédio, os alvos foram detidos. Com eles, foram apreendidos armas, munições, drogas, celulares e dinheiro.

Essa operação foi um trabalho preventivo, para evitar um confronto entre facções. O velório era de Joelmir Barbosa Pinto, de 31 anos. Ele seria, apontam os policiais, tesoureiro do Comando Vermelho em Itaituba. Foi assassinado, no domingo (28), por membros da facção rival, o Primeiro Comando da Capital (PCC).

A principal preocupação dos policiais era que os membros do PCC fizessem um ataque durante o velório, já que a companheira de Joelmir, pelas investigações do assassinato do domingo, estava marcada para morrer também. Entre os presos, havia suspeitos já investigados por integrarem o CVRL de Itaituba e também os”seguranças” do velório.

Além dos sete presos por suspeita de integrarem a facção criminosa, uma mulher foi detida por desacato aos policiais. Ela acabou sendo liberada. Foram apreendidos dois revólveres calibre 38, um revólver calibre 32, 12 munições intactas, cinco celulares — que serão periciados, para buscar informações relevantes sobre crimes e as facções —, sete papelotes de uma substância semelhante a maconha (ainda pendente de perícia) e R$ 180 em espécie.

Todos os presos e a mulher detida foram encaminhados para a Seccional de Itaituba para triagem e depoimentos. Os crimes pelos quais os suspeitos foram autuados, em flagrante, foram porte ilegal de arma e munições, posse de drogas, organização criminosa e associação para o tráfico. As investigações seguem para chegar a outros membros do CVRL e do PCC.

