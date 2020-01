Setran instala penúltimo par de estruturas de concreto na Ponte Rio Moju

(Foto:Ascom Setran) – Após a instalação do último par, a pista será pavimentada com asfalto, instalação de guarda-corpo, iluminação, sinalização da via e finalmente instalação das defensas nos pilares da ponte

A obra de reconstrução de quase 300 metros da ponte sobre o Rio Moju entra, neste domingo (5), na fase de fechamento de vão. O penúltimo par de aduelas (as partes metálicas que formam a base da pista da ponte) começaram a ser instaladas hoje, com finalização prevista para a próxima quinta-feira (9).

A estrutura toda é composta por 10 pares de aduelas, com uma em cada lado, medindo 12 metros cada uma, mais a aduela de ligação de tem 14 metros. Os pares formam a base da pista da ponte, que está sendo reconstruída com trecho estaiado, mastro central de 96 metros de altura acima da maré média de vazante.

As estacas para garantir a sustentabilidade do mastro foram cravadas a 50 metros de profundidade no fundo do Rio Moju. “O trabalho ocorre em canteiro de obra flutuante (balsas) e a correnteza fica a 20km/h, um obstáculo grande superado com a construção em duas etapas. Trabalhamos para entregar a obra o mais breve possível para não entrarmos no inverno mais rigoroso nos próximos meses em obra”, disse Pádua Andrade, titular da Secretário de Estado de Transportea (Setran).

As aduelas vieram prontas de outro Estado para serem montadas, assim com as pré-lajes, que foram concretadas no canteiro de obra terrestre as margens do rio Moju e estão sendo lançadas na grelha metálica em pares para receber o concreto final. Em seguida a pista será pavimentada com asfalto, haverá ainda a instalação de guarda-corpo, iluminação, sinalização da via e finalmente instalação das defensas nos pilares da ponte, que estão sendo construídas em um estaleiro em Belém e foram projetadas para suportar grandes impactos.

