Setran retoma trabalho de recuperação da PA-256 nesta segunda-feira

Trecho da via rompeu por conta da forte enxurrada que atingiu o município de Paragominas

(Foto Sidney Oliveira/Agência Pará) – Serão retomados, nesta segunda-feira (16), os trabalhos de recuperação de um trecho de 15 metros da PA-256, localizado próximo a entrada do município de Paragominas. Equipes da Secretaria de Estado de Transportes (Setran) que já trabalhavam no local, receberam hoje (15) todo o material necessário para dar continuidade a obra.

Esse trecho da PA-256 rompeu, na última quinta-feira (12), por conta da forte enxurrada que atingiu o município de Paragominas. A tubulação que escova as águas do Rio Capim também ficou destruída.

Wallace Gaspar, engenheiro chefe do 7° Núcleo Regional Setran, explica as próximas ações a serem realizadas. “Vamos iniciar criando a base que sustentará o bueiro metálico corrugado (tubulação) por onde passará a água dos rios, substituindo o que foi quebrado. Ele tem 14 metros de extensão e dois metros de diâmetro, material adequado para dar vazão a água e corrigir o problema”, explicou.

Ainda de acordo com o engenheiro, após a base feita, será colocada a laje de concreto armado, preenchimento com areia e seixo, para em seguida finalizar com a piçarra e o asfalto. “Se a previsão do tempo nos ajudar, vamos concluir e liberar a rodovia até a próxima quinta-feira (19)”, complementou.

Por enquanto, quem precisa sair de Paragominas em direção a Tailândia pela PA-256, passando por Ipixuna, Tomé-Açu e Acará acessa uma via alternativa, que está sendo mantida pelo estado, a um quilômetro da sede do município, próximo a antiga Jacaúna, na entrada de uma fazenda. Ela tem 8,5km de extensão, que depois dá acesso novamente a PA. “Estamos com máquinas no local fazendo manutenção permanente para favorecer o tráfego”, complementou Wallace Gaspar.

Por: Redação Portal ORM com informações da Agência

