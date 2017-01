Setransbel diz que aumento de passagem é ruim para empresários

Paulo Gomes, presidente do Setransbel, justifica proposta de R$ 3,40.

Diminuição de passageiros e alta do diesel são motivos para aumento, diz.

O presidente do Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros (Setransbel), Paulo Gomes, disse em entrevista ao G1 que a proposta de aumento da passagem de ônibus apresentanda pelo sindicato é ruim para as empresas de ônibus. Segundo ele, a tarifa de R$ 3,40 apresentada pelo Setransbel ao Conselho Municipal de Transportes é um ajuste necessário, mas o preço elevado pode diminuir a circulação de passageiros e, desta forma, ter um impacto negativo para as empresas.

“A tarifa de R$ 3,40 é ruim para as empresas também. A gente leva em consideração o custo alto do sistema, mas é preciso pensar em outras soluções que não sejam o reajuste. Outras formas de evitar o aumento da passagem seriam a prefeitura subsidiar o transporte público, ou a desoneração de tributos. O ICMS do Diesel é de 20%, e isso impacta na tarifa”, disse Gomes.

Paulo Gomes, presidente do Setransbel

A possibilidade de reajuste do preço da passagem de ônibus em Belémx foi divulgada na última terça-feira (10) pelo Departamento Intersindical de Estudos Socioeconômicos (Dieese), que é uma das 18 entidades que compõem o Conselho Municipal de Transportes, responsável pela aprovação das propostas de reajuste da tarifa de ônibus que são apresentados ao prefeito de Belém.

Segundo a planilha do Setransbel, a passagem deve custar R$ 3,40. De acordo com a planilha da Semob, o valor seria de R$ 3,15. Para o Dieese, o valor máximo deveria respeitar a inflação dos últimos 20 meses, quando houve o reajuste de R$ 2,40 para os atuais R$ 2,70, fixando o valor em R$ 3,10.

“O reajuste de acordo com a inflação é irreal, e prejudica o sistema. Tivemos impacto superior ao da inflação. Estamos na porta do funcionamento do BRT, e as empresas já estão investindo em veículos”, explica Gomes.

Justificativas para o aumento

Segundo o Setransbel, três pontos foram fundamentais para o Setransbel projetar o novo valor da passagem de ônibus. “A primeira qiestão é a diminuição da quantidade de passageiros pagantes. Pela crise e desemprego temos menos gente andando de ônibuis, e quanto menos pessoas, mais cara será a passagem. O segundo fator é o diesel, que hoje impacta em 30% do valor. Só em 2017 tivemos dois reajustes de combustív eis. E a terceira questão é a mão de obra. Depois da lei do motorista profissional reduzimos em uma as horas trabalhadas por dia, e isso aumenta o custo total”, detalha o presidente.

Ainda de acordo com Paulo Gomes, a decisão do prefeito de Belém, Zenaldo Coutinho, em não conceder reajustes no preço da passagem de ônibus em 2016 foi prejudicial para os passageiros da capital. “Congelar o preço da passagem de ônibus é extremamente prejudicial ao sistema, porque nesses oito meses deixamos de reinvestir R$ 48 milhões, o que daria para comprar 150 ônibus novos. É um passivo muito alto, que nunca volta”, conclui.

De acordo com o economista Roberto Sena, porém tanto a proposta do sindicato quanto a apresentada pela Semob estão fora da realidade do paraense, já que os aumentos propostos – respectivamente de 26% e 17% – estão acima da inflação estimada nos últimos 20 meses, que é de aproximadamente 14%.

Procurada pela reportagem, a prefeitura informou que só irá se manifestar sobre a possibilidade de reajuste da passagem de ônibus após a reunição do conselho municipal de transportes, que está prevista para acontecer na próxima segunda-feira (16).

Fonte: G1 PA.

