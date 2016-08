Seu dinheiro escoando pelo ralo! obras inúteis em Novo Progresso!

Como o titulo do artigo diz, vamos falar de algumas obras em Novo Progresso feitas com dinheiro público e que, no frigir dos ovos, não teve nenhum resultado benéfico para a população, a não ser, é claro, para os bolsos dos políticos. Uma verdadeira aberração e que mostra, infelizmente, porque nossa cidade é a cidade da piada pronta.

Prestem atenção nesses casos que deixam qualquer um irritado e com pouca ou nenhuma perspectiva de que essa Cidade um dia vai sair das trevas.

Não nos esqueçamos que tudo isso é culpa da política e dos políticos, óbvio que as vezes mesmo sem querer, o cidadão acaba ajudando nisso, pois são os cidadãos quem votam nesses políticos salafrários.

Enfim, preparem o estomago e vejam como seu suado dinheiro acaba indo pro ralo de maneira criminosa nas mãos de políticos perversos:

Portal da Cidade no valor de R$ 219.421,70 (Duzentos e dezenove mil, quatrocentos e vinte e um reais e setenta centavos), uma obra sem significado , construído em local impróprio, sem nexo e sentido. A obra foi construída no Governo da ex-prefeita Madalena Hoffman (PSDB), o idealizador que escolheu o local o esposo da ex-gestora Juscelino Alves Rodrigues presidente do PSDB de Novo Progresso. A empresa responsável pela obra “A empresa J. A. DE OLIVEIRA E CIA LTDA” é conhecida por outras obras no município investigada pelo MP- ( Ministério Publico). O Caso foi parar na Justiça e até hoje nada foi resolvido, dinheiro foi parar no ralo.

O Promotor de Justiça Dr. Isaac Sacramento da Silva MP aceitou a denúncia e abriu procedimento para investigar aplicação do recurso, em breve despacho considerou a denuncia como de “EXTREMA GRAVIDADE”, a Prefeita Madalena Hoffman (PSDB), apresentou defesa onde foi acusada de ter super faturamento de mais de 60% da previsão orçamentária do projeto original. Isso mostra uma margem de erro considerável em relação ao erário público municipal, num valor de custo de R$ 219.421,70 que é bem maior que o valor estimado e aproximado de R$ 87.421.70 em contrato firmados com a Caixa Econômica Federal – CEF

2-Escola Técnica , obra do Governo Federal ,Estadual, com parceria da Prefeitura de Novo Progresso, já passou pela administração do Prefeito Tony Fabio,Madalena Hoffmann , Osvaldo Romanholli e Joviano de Almeida. Passados seus 12 anos continua paralisada e deputados , governos se passaram e promessas continuam, mas nada de concluir a obra.

3- Uma ponte que foi construída no Papel e que ninguém pode atravessar:

No município de Novo Progresso tem uma obra da prefeitura é digna de entrar para os piores livros de piada do mundo.

Na época, a prefeita decidiu fazer uma estrada, mas não satisfeito decidiu fazer uma ponte.

Só que, acreditem, no local da construção da ponte simplesmente NÃO tem um filete de água! É isso mesmo, uma ponte construída num local que não tem água. É pra chorar…

Sim, vocês não leram errado. É isso mesmo!!!!

Ponte por onde não passa um fio de água:

Novo Progresso na era Madalena Hoffman (PSDB), em conjunto com o então esposo e ex-prefeito Juscelino Alves Rodrigues (PSDB), construiu uma ponte para ligar a cidade com uma comunidade e vicinal, mas o mais interessante da obra que além de não sair do papel foi feita para sacar dinheiro do cofre publico , no local não existe água.

Mas onde está o erro dessa ponte, alem do valor descomunal?

Pode parecer piada de português, mas o erro está no fato de que simplesmente ninguém pode usar a ponte. Motivo? Faltam documentos que mostrem que a obra foi concluída. Parece brincadeira? Só que infelizmente para os pagadores de impostos, não é…

Só que como estamos falando de políticos, não dá pra falar apenas de dinheiro desperdiçado sem mencionar a obra prima… Recém eleito Osvaldo Romanholi em 2013 , aproveitou as maquinas da prefeitura para abrir uma rua; do pátio da prefeitura até sua residência, mas não aproveitou muito tempo, foi afastado pela Câmara Municipal.

Quanto dinheiro jogado fora em coisas inúteis que poderiam suprir muitas necessidades básicas da população em vários setores da cidade.

Escrevemos esse artigo com um profundo pesar, afinal, ninguém merece ter políticos assim, que pensam apenas no seu umbigo e ignoram aqueles que neles votaram. Muito triste isso.

