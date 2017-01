Sexta-feira 13 revigora as superstições e movimenta comércio

Data lembrada por muitos traz diversão, medo e venda de produtos

Mantra dos místicos, a Sexta-feira 13 atrai supersticiosos e principalmente o mercado varejista para uma data que não tem uma explicação fundamentada, mas que graças à indústria do cinema se tornou sinônimo de terror. Não é de hoje que se ouve falar sobre o azar ou as simpatias que rondam a data, assim como não se tem uma informação precisa sobre sua origem. As explicações conhecidas são ligadas a várias culturas e locais do mundo.

A cultura nórdica, por exemplo, propõe que a origem da Sexta-Feira 13 está relacionada a Jesus Cristo, que supostamente teria sido crucificado neste dia, logo depois de estar em uma ceia que contava com outras doze pessoas. Religiosos apontam que sua origem tem ligação com o rei Felipe IV, que, por se sentir ameaçado pelo poder da Igreja, tentou entrar na ordem religiosa dos Cavaleiros Templários. No entanto, sua entrada foi ignorada e ele deu ordens, em uma sexta-feira, 13, para que perseguissem os templários.

Assim como essas, outras explicações são conhecidas e comentadas e, no passado, várias outras explicações sobre a data – que ainda é lembrada por muitos – eram divulgadas. Mas sua fama foi consolidada a partir do filme “Sexta-Feira 13”, uma sequência de obras de terror protagonizada por Jason Voorhees, um serial killer que ataca nessa mesma data.

O comércio tem aproveitado a data para promover objetos, roupas e acessórios para uso em eventos com a temática, chamando a atenção de pessoas como a estudante de moda Mel Correa, que adora se caracterizar. “Pra mim, a Sexta-feira 13 é um dia muito bacana, pois as pessoas podem se fantasiar, usar uma maquiagem diferente. Não vejo muitos bares ou casas de shows que façam algo relacionado à temática. Eu e uma amiga iremos nos caracterizar e ir para algum lugar onde tenha uma festa referente à data”, avisou.

Apesar disso, Mel considera a data como um dia comum, onde se pode fazer qualquer coisa, sem ter medo de alguma “represália” negativa. “Creio que as superstições remetem muito às bruxas, que faziam seus rituais nesse dia. Elas obtinham as superstições de que o espelho quebrado ou o gato preto passando por baixo de uma escada trariam anos de azar”, afirmou.

Isso não diminui a crença em superstições da estudante Samantha Soares, que acredita nas crendices ligadas à data e tenta ficar o máximo possível longe do que possa lhe causar qualquer tipo de medo. “É muito comum passar na televisão filmes de terror nesse dia. Eu procuro não assistir nenhum, não ler lada ou ver vídeos sobre isso. A data já é muito sombria pra ficar intensificando. As suprestições que giram em torno da sexta-feira, eu não faço no dia e em todos os outros”, informou a jovem.

A próxima Sexta-feira 13 será em outubro de 2017, com impacto provavelmente maior no mercado, bares e casas de show pela proximidade com o Halloween – o Dia das Bruxas.

Fonte: O Liberal.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...