Sexto suspeito de arrombar cofre de agência bancária é preso em Igarapé-Miri

Polícia apreende material utilizando para roubar banco em Igarape-Miri, nordeste do Pará — Foto: Polícia Civil

O crime ocorreu no último dia 15 de setembro, no nordeste do Pará

A Polícia Civil prendeu, neste sábado (19), Aldo Aires Barbosa, 32 anos, acusado de participar do furto de um cofre em uma agência bancária em Igarapé-Miri, nordeste do Pará. Aldo Barbosa seria o sexto integrante preso da quadrilha que arrombou um banco no dia 15 de setembro.

Além de Aldo Barbosa também foram presos durante as investigações Everaldo Fonseca Corrêa; Sebastião Barbosa Ramos, Antonio Carlos Pantoja da Silva, Erison Pantoja Corrêa, e Rafael da Costa Lobato. Segundo a Polícia, foi encontrado na residência de um dos presos material utilizado para realizar o corte do cofre furtado.

“As investigações prosseguem visando efetuar a prisão dos demais envolvidos no furto”, afirmou Fausto Bulcão, delegado titular da Delegacia de Repressão a Roubos a Bancos e Antissequestro (DRRBA).

Por G1 PA — Belém

