Shakira anuncia turnê com shows no Brasil.

A colombiana Shakira anunciou, na manhã desta quinta-feira (10), sua agenda de shows. Para alegria dos fãs brasileiros, a artista fará uma apresentação em São Paulo no dia 21 de outubro e outra em Porto Alegre no dia 23 do mesmo mês.

A turnê mundial El Dorado passará ainda pelo México, República Dominicana, Chile, Argentina, Equador e termina no seu país natal, a Colômbia.

11/10 – Cidade do México

14/10 – Guadalajara, México

16/10 – Monterrey, México

18/10 – Punta Cana, República Dominicana

21/10 – São Paulo, Brasil

23/10 – Porto Alegre, Brasil

25/10 – Buenos Aires, Argentina

27/10 – Rosário, Argentina

30/10 – Santiago, Chile

01/11 – Guayaquil, Equador

03/11 – Bogota, Colômbia

