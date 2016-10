Shanti Devi é eleita a Miss Pará Intercontinental 2017.

A estudante de direito Shanti Devi, de 22 anos, foi eleita a Miss Pará Intercontinental 2017 na noite desta quinta (27) no Teatro Maria Sylvia Nunes, da Estação das Docas, e vai representar o Estado no Miss Intercontinental Brasil, um dos mais tradicionais concursos de beleza do país.

Na oportunidade, a coordenação do concurso também elegeu Juliana Salgado, a segunda colocada, como a Miss Ilha do Marajó Intercontinental. Ela também vai disputar o mesmo concurso, que será realizado em São Paulo no próximo ano. A noite foi animada pelo show de Betinho e Banda.

Na edição deste ano, 18 belas candidatas disputaram o título, desfilando em traje de gala e biquíni. A noite começou com uma abertura voltada para a temática do empoderamento feminino, depois teve a divulgação das 15 semifinalistas, escolhidas em uma etapa preliminar, e da Miss Popularidade, escolhida por uma votação na internet, que disputaram a preferência do corpo de jurados, presidido pela Miss Intercontinental Brasil, Sabrina Sancler.

As cinco finalistas responderam as perguntas dos jurados, que votaram na vencedora, a estudante Shanti Devi, representante do município de Altamira. Além de representar o Pará no Miss Intercontinental Brasil, ela também foi premiada com uma passagem turística nacional, joias, roupas, e uma coroa. “Nossa, fiquei muito feliz! Eu me dediquei bastante para o concurso e deu tudo certo, agora vou intensificar a preparação para o concurso nacional”, destacou a vencedora que tem 1.74m de altura e pesa 53 kg. Shanti também ganhou o prêmio de Miss Beleza Plástica.

Emoção

A noite também foi de surpresas para a estudante Juliana Salgado, de 19 anos, que foi escolhida a Miss Marajó Intercontinental 2017. Juliana ganhou o direito de representar a ilha no Miss Intercontinental Brasil, uma surpresa que era guardada a sete chaves pela coordenação do concurso para a miss que ficasse em segundo lugar.

‘Confesso que eu não esperava essa surpresa, mas estou muito feliz. Vou representar o nosso Estado com muito carinho la fora”, disse emocionada a miss, que representou o clube Caixaparah. Juliana levou o prêmio de Miss Fotogenia do concurso.O prêmio de Miss Simpatia foi dado a representante do distrito de Alter do Chão, Mayara Carvalho. Já o prêmio de Miss Elegância foi para a Miss Salinas, Samantha Soares.

Este ano o concurso trouxe uma novidade: realizou ações de responsabilidade social. As candidatas realizaram uma campanha apoiando as ações do Outubro Rosa, que visa conscientizar sobre o autoexame da mama para evitar o câncer. Além disso, as misses também receberam orientações sobre o empoderamento feminino e direitos das mulheres.

O concurso Miss Pará Intercontinental 2017 teve o apoio de ORM, Toda Diva Boutique, Swaroviski, Bavieka, Insano Academia, Gata Pintada Esmalteria, Lourdes Nassar Biquínis, Boi Novo Churrascaria, Rhama Joias, Aspeb Benefícios, Bete Rodrigues, Bioextratus, Cecília Dalli, Vizzano, Colcci, Trigolino, Cantina Italiana e Planeta Pará.

‘Queremos agradecer todos os nossos patrocinadores e apoiadores do concurso porque sem eles nós não íamos conseguir nada. Agora vamos preparar as meninas para a etapa nacional porque queremos essa coroa’, comemorou o coordenador do evento, Ernesto Dias.

Por Orm

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...