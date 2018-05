Sheik é suspenso por dois jogos na Libertadores

O jogador cumprirá o primeiro jogo nesta quinta-feira (17), contra o Deportivo Lara (VEN).

O atacante Emerson Sheik foi suspenso por dois jogos pela Conmebol pela expulsão diante do Independiente (ARG). O jogador cumprirá o primeiro jogo nesta quinta-feira (17), contra o Deportivo Lara (VEN), e também ficará fora da partida contra o Millonarios (COL).

Sheik, dessa forma, poderá ficar à disposição do técnico Fábio Carille em um eventual duelo de oitavas de final da Libertadores.

Para isso, no entanto, o atacante precisa renovar seu contrato com o Corinthians, já que o atual vínculo se encerra no fim de junho e a fase de mata-mata da competição continental começará a ser disputada em agosto.

Além da suspensão de dois jogos, o jogador foi multado em US$ 1,5 mil (R$ 5,5 mil) por ter recebido o cartão vermelho direto. O valor deve ser pago pelo Corinthians. Segundo a Conmebol, não cabe recurso.

Sheik, que foi expulso de campo sem ao menos tocar na bola, dois minutos depois de entrar no jogo, poderia receber gancho de até cinco jogos pela entrada sem bola e com o jogo parado no jogador argentino. Nesse caso, a atitude seria considerada algo grave.

O atacante recebeu um jogo extra porque sua atitude foi classificada como “conduta violenta ou agressão”. Ele está liberado para atuar nos jogos do Campeonato Brasileiro e, dessa forma, tem chances de enfrentar o Sport no próximo domingo (20).

Fonte: Folhapress

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

no (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro)

Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...