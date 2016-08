Show é cancelado por causa de dívida de Belo

No sábado (27), o Gigantes do Samba, projeto que reúne os músicos Belo, Alexandre Pires e Luiz Carlos, iria se apresentar na Ilha São João, em Volta Redonda (RJ), porém o show foi cancelado. As informações foram publicadas pela colunista Fabíola Reipere.

A produtora que fez todo o evento afirmou o seguinte em nota oficial enviada à imprensa local que o show foi cancelado por uma dívida do cantor Belo, segundo informações publicadas no jornal Diário do Vale, de Volta Redonda.

“O evento Gigante do Samba, que seria realizado neste sábado, na Ilha São João, em Volta Redonda, foi cancelado. Uma decisão judicial expedida pela 28ª vara do Trabalho de São Paulo determinou a penhora imediata dos créditos das empresas que vendiam ingressos on-line para pagamento de dívida do senhor Marcelo Pires Vieira, conhecido como Belo, no valor de R$ 72.000,00. Visto que o documento apresentado pelo poder Judiciário Federal é público, o mesmo foi divulgado de forma expressiva, o que ocasionou o baixo número de vendas antecipadas. Foram feitas inúmeras tentativas, por parte da produtora local, para solucionar o impasse junto à empresa contratada, porém sem nenhum sucesso. A empresa Infinit Music [que cuida do Gigantes do Samba] cancelou o evento em forma de publicação on-line de forma abrupta e em total desacordo com os produtores locais”.

Veja o que a Infinit Music disse sobre o assunto:

“Devido o descumprimento de cláusulas contratuais, por parte do contratante, comunicamos o cancelamento do show que seria realizado neste sábado, 27, no Parque de Exposições da Ilha São João em Volta Redonda. Aproveitamos para informar que devolução de ingressos é de responsabilidade única e exclusivamente da produção local. Os Gigantes do Samba e equipe lamentam o ocorrido e agradecem a compreensão do público”.

Já a assessoria de Belo falou:”O cantor Belo, através de sua equipe e assessoria, vem esclarecer que o cancelamento do show Gigantes do Samba decorreu por desacordos contratuais entre a empresa contratante San & Rose Assessoria e Produções e Eventos e a empresa contratada Infinit Music, que é quem comercializa o projeto Gigantes do Samba, portanto nada tem a ver com qualquer ação judicial envolvendo o cantor”.

Vale lembrar que o cantor Belo chegou a ser expulso do Projeto Gigantes do Samba, porém pediu desculpas e foi aceito de volta.

(Com informações da colunista Fabíola Reipere)

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...