Show gratuito de Chitãozinho e Xororó reúne cerca de 100 pessoas

Apresentação promovida pela prefeitura de Várzea Grande, Mato Grosso, teria sido mal divulgada

Chitãozinho e Xororó se apresentaram durante uma hora e meia para cerca de 100 pessoas, em um show gratuito em Várzea Grande, em Mato Grosso. A apresentação que aconteceu no domingo, no estacionamento do Centro Universitário de Várzea Grande (Univag), celebrava os 150 anos da cidade.

Eram esperadas pelo menos 5.000 pessoas. A dupla já havia arrebanhado 30.000 em outra ocasião na cidade, que conta com mais de 250.000 habitantes. Contudo, o evento organizado pela Assembleia Legislativa de Mato Grosso com o governo do estado não cumpriu as expectativas.

Na página do Facebook da dupla, fotos mostram um show animado. As imagens foram feitas em ângulos que driblaram a falta de pessoas na plateia. Nos comentários, os habitantes da cidade e região reclamaram da divulgação precária do evento. “Peço desculpas, que acredito representar grande parte de Cuiabá e região. A divulgação do show de vocês foi uma piada, muito mais pessoas teriam comparecido se isso tivesse sido melhorado”, escreveu um usuário. “Quantos artistas teriam abandonado o show ou feito algo rápido para ‘inglês ver’?! Por isso, eu sigo fã”, disse outro.

