Siamesas que tinham poucas chances de sobreviver comemoram ida ao colégio

Gêmeas siamesas que os médicos acreditavam ter uma “pequena chance de sobrevivência” começarão na escola no próximo mês de setembro, o que é um grande marco para a família. Rosie e Ruby Formosa, de 4 anos, nasceram unidas pelo abdômen e compartilhavam parte do intestino, mas passaram por uma cirurgia logo quando nasceram, desafiando as previsões dos médicos.

Os pais das meninas, Angela e Daniel Formosa, de Bexleyheath, em Kent, na Inglaterra, contaram ao “Huffington Post” que estão radiantes com a conquista das meninas. “Há quatro anos eu não achava que isso fosse acontecer. Quando eu engravidei, achei que nunca teria um primeiro dia de escola delas, mas isso é incrível”, disse a mãe.

O casal, que já tinha uma filha, descobriu que as gêmeas eram siamesas na 16ª semana de gravidez. “Eu fiquei muito assustada porque me disseram que eram grandes as possibilidades de as meninas não sobreviverem. E se sobrevivessem à gestação, não sobreviveriam à cirurgia”, contou.

Para o cirurgião pediátrico Paolo De Coppi, que tratou 27 gêmeos siameses no Great Ormond Street Hospital, em Londres, onde as meninas foram operadas, é uma alegria que elas tenham uma vida normal. “Estamos muito contentes que Rosie e Ruby estejam começando a escola em setembro. É sempre uma alegria testemunhar o progresso dos pacientes e ouvir que eles estão alcançando novos marcos – o que torna o trabalho que fazemos o mais gratificante”, afirmou ao jornal.

