Sicredi-Agência de cooperativa é assaltada no Nortão e ladrões fazem clientes como “escudo”

Fonte: Só Notícias/Cleber Romero – A Polícia Militar confirmou, ao Só Notícias, que quatros assaltantes fortemente armados renderam, esta manhã, funcionários e clientes que estavam na agência de uma cooperativa de crédito, no centro de Novo Mundo (266 quilômetros de Sinop). Segundo informações de uma fonte policial, os criminosos agiram no estilo “novo cangaço” colocando todos os reféns na frente da unidade como “escudos”.

Vários tiros foram disparos na região. Um dos projéteis atingiu um veículo, que teve o vidro da porta danificado. A assessoria de imprensa do Sicredi confirmou que alguns dos tiros atingiram a fachada da unidade, porém, ninguém ficou ferido.



Ainda segundo a PM, os criminosos fugiram em um veículo (marca e modelo não confirmados) por uma estrada rural do município. Eles teriam levado três reféns, um deles o segurança da unidade. Uma fonte de Só Notícias informou que foram liberados e estão bem.

Os criminosos estavam armados com espingardas, encapuzados e utilizavam coletes. Ninguém foi preso ainda. A quantia em dinheiro levada da unidade não foi divulgada.

“O Sicredi também esclarece que investe continuamente em segurança com o objetivo de proteger as pessoas, o patrimônio e para atender as necessidades dos seus associados e da comunidade onde atua. Em virtude do assalto, a unidade do Sicredi do Novo Mundo ficará sem atendimento ao público na sexta-feira retornando ao atendimento na segunda-feira”.

Um morador filmou, pelo celular, o momento em que os bandidos atacavam a agência. Assista:

