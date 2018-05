Sicredi emite nota sobre assalto Agência de Castelo de Sonhos

NOTA À IMPRENSA

(Foto WhatsApp)-Em relação ao ocorrido na agência do Sicredi no Distrito de Castelo de Sonhos, em Altamira (a 1.785,5 km de Belém), no Pará, na manhã desta quinta-feira (03.05), a instituição financeira cooperativa informa que as pessoas em poder dos criminosos foram liberadas e passam bem.

Após a ação os bandidos, saíram da agência em um veículo e levaram dois colaboradores, dois associados e o vigilante, que foram liberados poucos minutos depois. As vítimas não sofreram agressão física. Houve subtração de numerário, o valor está sendo apurado.

A Polícia foi chamada e ao chegar ao local houve troca de tiros. Em função do ocorrido, a agência permanecerá fechada por tempo indeterminado, até que os reparos sejam feitos.

O Sicredi orienta aos associados a utilizarem os canais de atendimento digitais (site e aplicativo) ou se dirigirem à agência de Novo Progresso (PA) e Guarantã do Norte (MT), que ficam a cerca de 831 Km e 1182 km respectivamente de Altamira.

A instituição financeira cooperativa reforça que investe continuamente em segurança com o objetivo de proteger as pessoas, o patrimônio e para atender as necessidades dos seus associados e da comunidade onde atua e colabora com as autoridades policiais que investigarão o ocorrido.

Um Vídeo foi Divulgado nas redes sociais -Assista