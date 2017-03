Siderúrgica vai ampliar produção de aço laminado no Pará

O anúncio do projeto de ampliação da produção no Pará foi feito durante reunião entre a diretoria da Sinobrás e o governador Simão Jatene

A Siderúrgica Norte Brasil (Sinobrás) vai ampliar a capacidade de produção da empresa no estado do Pará. O anúncio foi feito nesta quinta-feira (16), durante reunião entre a diretoria da indústria siderúrgica e o governador Simão Jatene, no Palácio do Governo, em Belém. A expectativa é que a produção saia de 300 mil toneladas de aço por ano para 800 mil.

A Sinobrás, com sede em Marabá, é uma das maiores empresas do segmento nas regiões Norte e Nordeste. A empresa é especializada na produção de aços longos para a construção civil e tem dez anos de existência.

Acompanhado do secretário adjunto da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Mineração e Energia (Sedeme), Eduardo Leão, o governador Simão Jatene recebeu os dirigentes da siderúrgica. “Pretendemos iniciar a duplicação da nossa produção. Sairemos de 300 mil toneladas por ano para 800 mil e essa conversa com o governador foi muito importante, para mostrar quais são as sinergias que o próprio Governo do Estado e a Sinobrás, juntos, podem fazer para que essa expansão possa acontecer efetivamente a partir do ano que vem”, disse Ian Correa, vice-presidente da Sinobrás.

“Com essa expansão, iremos mais do que dobrar a nossa capacidade de produção de aço no Estado. A Sinobrás é a nossa maior produtora de aço e já está com o equipamento comprado para iniciar esse projeto de expansão, assim que o mercado de construção civil melhorar”, disse Eduardo Leão.

Fonte: Agência do Pará.

