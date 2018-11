Silenciar WhatsApp sem desligar Internet? Sim, é possível

Fonte: por Noticias ao Minuto/Filipa Matias Pereira Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP – JORNAL FOLHA DO PROGRESSO no (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Já no iPhone, vá a configurações e clique na aplicação WhatsApp. Uma vez na página de aplicações da app, desative a opção dos dados. Porém, este procedimento funciona apenas do iPhone 8 ao 10S Max.

(Foto:© Reuters) – Está constantemente a receber notificações no WhatsApp, mas não quer desligar o acesso à Internet? Não desespere, há uma solução. Quer use Android ou o sistema operativo da Apple, basta seguir estes passos, como explica o ‘TechTudo’:

You May Also Like