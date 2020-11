Silvano Dudu, do DEM, é eleito em Caraúbas por ser mais velho após empatar com o segundo colocado

Foto: TSE/Reprodução Por: Por G1 PB Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

O Município de Caraúbas, na Paraíba, terminou com a disputa para prefeito empatada. O atual prefeito Silvano Dudu (DEM) e Nerivan (MDB) tiveram exatamente 1.761 votos cada. No fim, contudo, Silvano foi reeleito por ser o mais velho dentre os dois.

You May Also Like