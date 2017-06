Simão Jatene inaugura Unidade Integrada de Polícia em Trairão

A delegacia de Aveiro será entregue também nesta sexta-feira, 9. Baixar Foto Foto: MÁCIO FERREIRA/ AG. PARÁ PreviousNext

O município de Trairão, no oeste paraense, conta agora com uma moderna estrutura de segurança pública em um só lugar. Na manhã desta sexta-feira, 8, o governador Simão Jatene entregou à população a Unidade Integrada de Polícia (UIP), que fica na rua João Nascimento, no bairro Bela Vista.

Com a presença de autoridades locais e deputados estaduais, o espaço foi inaugurado. No local, serão disponibilizados os serviços das polícias Civil e Militar, Pro Paz, monitoramento, mediação de conflitos, cartório, reconhecimento e custódia.

Agora a tarde, Simão Jatene participa da entrega das obras de reforma a ampliação da UIP do município de Aveiro. Com as novas unidades, chega a 60 o número de obras entregues pelo Estado na área de segurança pública entre os anos de 2011 e 2016. Os investimentos somam o valor de mais de 52 milhões de reais.

Educação – Amanhã, 10, o Governo do Estado inaugura, em Santarém, a Escola Tecnológica, que tem capacidade para atender 1.440 estudantes. O espaço agrega formação profissional de qualidade às necessidades do setor produtivo da região oeste do Pará.

Com 12 salas de aula, a unidade fica no cruzamento das rodovias estaduais Fernando Guilhon e Everaldo Martins. A primeira liga Santarém ao aeroporto municipal e a segunda à vila balneária de Alter do Chão.

A Escola Tecnológica de Santarém é a 23ª da rede de escolas estaduais de ensino técnico geridas pela Secretaria de Estado de Educação (Seduc) e a terceira desse tipo no oeste do Pará (já estão em funcionamento as de Monte Alegre e Oriximiná). A nova escola, construída com recursos de convênio entre os governos do Estado e da União, custou R$ 11 milhões, R$ 6 milhões do Ministério da Educação (MEC) e R$ 5 milhões do Estado.

Construída em um terreno de quase seis mil metros quadrados, a Escola Tecnológica de Santarém tem biblioteca, auditório para 200 pessoas, quadra poliesportiva coberta, refeitório, banheiros (inclusive adaptados para pessoas com deficiência), sala dos professores, secretaria, diretoria, cozinha, estacionamento, guarita de segurança, pátio interno e seis laboratórios. Todo o projeto da escola segue uma padronização nacional de escolas profissionalizantes.

A escola faz parte do conjunto de grandes ações executadas pela Seduc, previstas pelo Programa de Melhoria da Qualidade e Expansão da Cobertura da Educação Básica, preconizado pelo Pacto pela Educação, cujo fundamento é mudar o padrão da educação paraense elevando o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb).

Serão ofertados os seguintes cursos técnicos, definidos por dirigentes da Seduc e representantes da sociedade civil, incluindo movimentos sociais e setores produtivos que participarem do Fórum de Integração Regional, em Santarém: meio ambiente, alimentos, guia de turismo, eventos, logística e informática. A Seduc administra atualmente 22 Escolas de Ensino Técnico, que oferecem 36 mil vagas de cursos técnicos e mais oito mil vagas dos cursos de Formação Inicial e Continuada, que têm duração de três meses, e do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego (Pronatec).

Fonte: Agência do Pará.

