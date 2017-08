Simão Jatene vira réu no STJ por corrupção

Segundo a ministra Maria Thereza de Assis Moura, relatora do processo, o ex-governador Almir Gabriel (já falecido) concedeu isenções fiscais à Cerpa em troca de recursos para o caixa dois da campanha do correligionário Jatene.

O governador do Pará, Simão Jatene (PSDB), se tornou réu por corrupção passiva no Superior Tribunal de Justiça. Jatene é acusado de receber mais de R$ 16 milhões da cervejaria Cerpa entre 2002 e 2004.

