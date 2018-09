Simaria se afasta de novo dos palcos para tratar tuberculose ganglionar: ‘Não estou pronta para voltar’

Simaria conversa com fãs durante apresentação em Barretos 2018 — Foto: Érico Andrade/G1

Cantora passou mal na quinta (13) e deu entrada em hospital. Novos exames apontaram necessidade de repouso até fim do tratamento, diz comunicado.

Simaria, da dupla com Simone, terá que se afastar mais uma vez dos palcos por causa do tratamento contra uma tuberculose ganglionar.

A cantora passou mal na última quinta-feira (13) e ficou em observação durante o fim de semana no hospital Sírio-Libanês, em São Paulo. Novos exames apontaram a necessidade de repouso até o fim do tratamento, segundo comunicado divulgado por sua assessoria de imprensa.

“Não é fácil ter que parar mais uma vez. Dei, como sempre, o melhor de mim, mas infelizmente ainda não estou pronta para voltar à estrada, com a agenda de shows”, diz, no texto.

Alguns contratos de Simaria serão mantidos, com autorização médica prévia, de acordo com sua assessoria. Simone, que estava com férias programadas, ainda analisa a possibilidade de manter a agenda de apresentações.

Nas páginas oficiais da dupla, há shows marcados até dezembro. Em entrevista ao G1 em agosto, Simaria atribuiu seu problema de saúde à rotina intensa de compromissos. Ela lembrou ter pensado “várias vezes” em desistir da música durante o tratamento.

“Quem não pensa? Doente, numa situação dessa, você pensa: o que vale a pena? Estar me matando desse jeito porque todo mundo fala nosso nome?”, contou. “Eu chegava, trocava a mala, ficava um dia em casa e ia embora, cansada, com sono e quebrada. Não conseguia ficar com meus filhos.”

Na época, a cantora ainda sentia efeitos da medicação contra o problema, e disse que faltavam mais dois meses de tratamento. A assessoria da dupla não informou se há uma previsão para o novo retorno de Simaria.

